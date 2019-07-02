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РИА Новости

Военные ЦВО начали выпечку хлеба для жителей иркутского Тулуна

09:45
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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ТУЛУН (Иркутская обл.), 2 июл – РИА Новости. Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) в городе Тулун Иркутской области приступили к выпечке хлеба передвижным механизированным хлебозаводом, который был доставлен в регион из Кемеровской области, сообщили журналистам в пресс-службе военного округа.
"Военнослужащие приступили к приготовлению первой партии хлеба. Вся продукция будет безвозмездно передана местным властям, чтобы они производили раздачу населению, а также развоз по труднодоступным районам Тулуна. Планируется, что сегодня будет приготовлено не менее 2 тонн хлеба", - сказали в пресс-службе округа.
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Ранее сообщалось, что в Тулун, где затоплены более тысячи жилых домов, доставлен подвижной механизированный хлебозавод, еще один находится в пути. Комплекс размещен около аграрного техникума на улице Ватутина.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.
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