Военные ЦВО начали выпечку хлеба для жителей иркутского Тулуна

Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка

ТУЛУН (Иркутская обл.), 2 июл – РИА Новости. Подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) в городе Тулун Иркутской области приступили к выпечке хлеба передвижным механизированным хлебозаводом, который был доставлен в регион из Кемеровской области, сообщили журналистам в пресс-службе военного округа.

"Военнослужащие приступили к приготовлению первой партии хлеба. Вся продукция будет безвозмездно передана местным властям, чтобы они производили раздачу населению, а также развоз по труднодоступным районам Тулуна. Планируется, что сегодня будет приготовлено не менее 2 тонн хлеба", - сказали в пресс-службе округа.

Ранее сообщалось, что в Тулун, где затоплены более тысячи жилых домов, доставлен подвижной механизированный хлебозавод, еще один находится в пути. Комплекс размещен около аграрного техникума на улице Ватутина.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.