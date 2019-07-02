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РИА Новости

Более 300 тысяч человек воспользовались порталом "Узнай Москву"

08:14
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© РИА Новости / Сергей ПятаковМолодые люди со смартфонами в Москве
Молодые люди со смартфонами в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Молодые люди со смартфонами в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Порталом "Узнай Москву" воспользовались за два месяца более 300 тысяч москвичей и гостей столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Уже более 300 тысяч горожан и туристов воспользовались порталом "Узнай Москву" с начала прогулочного сезона. В этом году он стартовал в конце апреля, когда в столице установилась благоприятная для пешеходных экскурсий погода", - говорится в сообщении.
Руководитель проекта "Узнай Москву" столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл рассказал мэрии, что за два месяца этого сезона пользователи совершили на 20% больше прогулок по маршрутам портала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
"Традиционно самым популярным экскурсионным маршрутом оказался "Покажи Москву". С конца апреля его изучили около пяти тысяч человек", — отметил руководитель департамента. "Покажи Москву" — маршрут длиной 4,5 километра, прогулка по которому занимает 80 минут.
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Отмечается, что на втором месте по популярности находится маршрут "Мистическая Москва", который знакомит с самыми таинственными местами города. А замыкает тройку лидеров прогулка под названием "Московское метро", которая знакомит со станциями подземки, являющимися объектами культурного наследия.
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