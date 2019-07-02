Более 300 тысяч человек воспользовались порталом "Узнай Москву"

Молодые люди со смартфонами в Москве. Архивное фото

Молодые люди со смартфонами в Москве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Порталом "Узнай Москву" воспользовались за два месяца более 300 тысяч москвичей и гостей столицы, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Уже более 300 тысяч горожан и туристов воспользовались порталом "Узнай Москву" с начала прогулочного сезона. В этом году он стартовал в конце апреля, когда в столице установилась благоприятная для пешеходных экскурсий погода", - говорится в сообщении.

Руководитель проекта "Узнай Москву" столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл рассказал мэрии, что за два месяца этого сезона пользователи совершили на 20% больше прогулок по маршрутам портала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

"Традиционно самым популярным экскурсионным маршрутом оказался "Покажи Москву". С конца апреля его изучили около пяти тысяч человек", — отметил руководитель департамента. "Покажи Москву" — маршрут длиной 4,5 километра, прогулка по которому занимает 80 минут.