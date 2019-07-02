Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге

"Первое июля было счастливым днем для представителей всех слоев населения в Гонконге, которые отмечали годовщину возвращения Гонконга Китаю и создания специального административного района, однако некоторые экстремисты под предлогом протестов против поправок к соответствующему закону напали на здание Законодательного собрания в особо жестокой манере", - говорится в заявлении.

Накануне в городе прошли две акции протеста. Ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным. Вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции. К 21.00 несколько сот человек проникли внутрь, где они устроили настоящий погром, исписав граффити стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.