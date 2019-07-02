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РИА Новости

Пекин осудил действия демонстрантов в Гонконге

08:10
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ПЕКИН, 2 июл – РИА Новости. Официальный Пекин решительно осудил действия протестующих в Гонконге, которые устроили погром в здании Законодательного собрания в Гонконге, этот акт насилия стал "откровенным вызовом" для принципа "одна страна, две системы", говорится в заявлении канцелярии по делам Гонконга при Госсовете КНР.
"Первое июля было счастливым днем для представителей всех слоев населения в Гонконге, которые отмечали годовщину возвращения Гонконга Китаю и создания специального административного района, однако некоторые экстремисты под предлогом протестов против поправок к соответствующему закону напали на здание Законодательного собрания в особо жестокой манере", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что "подобное грубое нарушение закона попрало верховенство закона в Гонконге, подорвало общественный порядок, нанесло ущерб коренным интересам Гонконга и стало откровенным вызовом принципу "одна страна, две системы".
"Мы решительно осуждаем это", - говорится в документе.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
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Накануне в городе прошли две акции протеста. Ежегодное шествие по случаю 22-й годовщины передачи Гонконга Китая собрало почти 550 тысяч человек, но было мирным и спокойным. Вторая акция прошла у здания парламента, где протестующие с самого утра демонстрировали особо агрессивную манеру поведения. Во второй половине дня они начали приступом брать здание, из которого эвакуировали всех, кроме полиции. К 21.00 несколько сот человек проникли внутрь, где они устроили настоящий погром, исписав граффити стены, мебель, картины, фотографии, черной краской закрасили герб Гонконга в зале заседаний. Здание было отдано на растерзание до 23.40, когда полиция обратилась ко всем с предупреждением, что скоро начнет зачистку заксобрания и прилежащей территории. После полуночи был применен слезоточивый газ и протестующих удалось быстро разогнать. Сообщений о задержаниях пока не поступало.
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