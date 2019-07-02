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РИА Новости

В Приморье семьи с шестью детьми начали получать субсидии на покупку машины

07:17
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© РИА НовостиКлюч от автомобиля
Ключ от автомобиля
© РИА Новости
Ключ от автомобиля. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Семьи с шестью и более детьми в Приморье начали покупать автомобили с помощью субсидии в 1 миллион рублей из регионального бюджета, сообщает администрация края.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднял тему поддержки многодетных семей, в том числе он предложил увеличить федеральную льготу по налогам на недвижимость для этой категории граждан, а также рекомендовал регионам подумать над новыми мерами поддержки таких семей. Власти Приморья тогда сообщили, что губернатор региона Олег Кожемяко предложил ввести новую социальную выплату в 1 миллион рублей на покупку авто семьям, воспитывающим шесть и более детей. Позже краевые депутаты приняли соответствующий закон.
"Тридцать семь заявлений от многодетных родителей на выплату для приобретения автомобиля поступило в органы соцзащиты Приморья. Двадцать шесть семей уже приобрели транспортное средство и получили компенсацию из краевого бюджета. Самыми активными в этом вопросе оказались семьи из Большого Камня и Шкотовского района. Здесь все пять обратившихся с заявлениями семей уже купили автомобили", - говорится в сообщении.
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В Красноармейском авто по субсидии купили три многодетные семьи, две - в Спасске-Дальнем, по одной во Владивостоке, Уссурийске и Лазовском районе.
Получить выплату можно при соблюдении ряда условий. Все члены семьи должны проживать на территории Приморского края, родители - не менее 5 лет, не иметь в собственности автомобиль и не находиться в социально опасном положении. Дети должны воспитываться в семье не менее трех лет, один из членов семьи - иметь водительское удостоверение. Субсидия дается на авто с шестью и более местами, либо автобуса стоимостью не более 1 миллиона рублей, который выпустили не ранее, чем 10 лет назад. Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2024 года.
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Владимир ПутинПриморский крайОбщество
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