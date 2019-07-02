В Приморье семьи с шестью детьми начали получать субсидии на покупку машины

ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Семьи с шестью и более детьми в Приморье начали покупать автомобили с помощью субсидии в 1 миллион рублей из регионального бюджета, сообщает администрация края.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поднял тему поддержки многодетных семей, в том числе он предложил увеличить федеральную льготу по налогам на недвижимость для этой категории граждан, а также рекомендовал регионам подумать над новыми мерами поддержки таких семей. Власти Приморья тогда сообщили, что губернатор региона Олег Кожемяко предложил ввести новую социальную выплату в 1 миллион рублей на покупку авто семьям, воспитывающим шесть и более детей. Позже краевые депутаты приняли соответствующий закон.

"Тридцать семь заявлений от многодетных родителей на выплату для приобретения автомобиля поступило в органы соцзащиты Приморья. Двадцать шесть семей уже приобрели транспортное средство и получили компенсацию из краевого бюджета. Самыми активными в этом вопросе оказались семьи из Большого Камня и Шкотовского района. Здесь все пять обратившихся с заявлениями семей уже купили автомобили", - говорится в сообщении.

В Красноармейском авто по субсидии купили три многодетные семьи, две - в Спасске-Дальнем, по одной во Владивостоке, Уссурийске и Лазовском районе.