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РИА Новости

Плавающие транспортеры переправляют жителей Тулуна через зону паводка

07:14
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Вид на подтопленные районы Тулуна
ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Плавающие транспортеры ПТС-2 Центрального военного округа начали переправлять жителей наиболее пострадавшего в Иркутской области Тулуна через зону паводка, которая разделила город на две части, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.
"Три плавающих транспортера ПТС-2 начали транспортировку жителей Тулуна через реку Ия. На отрезанной паводком стороне находится главная больница города, часть жителей переправляется на работу, также многие едут оценить причиненный ущерб и забрать имущество", - сказал Шорин.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.
По последним данным МЧС региона, число госпитализированных в результате паводка превысило 190 человек, за медицинской помощью обратилось почти 1,3 тысячи человек. По данным МВД РФ, погибли 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно.
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