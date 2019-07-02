Плавающие транспортеры переправляют жителей Тулуна через зону паводка

ТУЛУН (Иркутская область), 2 июл - РИА Новости. Плавающие транспортеры ПТС-2 Центрального военного округа начали переправлять жителей наиболее пострадавшего в Иркутской области Тулуна через зону паводка, которая разделила город на две части, сообщил журналистам начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"Три плавающих транспортера ПТС-2 начали транспортировку жителей Тулуна через реку Ия. На отрезанной паводком стороне находится главная больница города, часть жителей переправляется на работу, также многие едут оценить причиненный ущерб и забрать имущество", - сказал Шорин.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтопленными остаются 4 тысячи жилых домов в 42 населенных пунктах. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение.