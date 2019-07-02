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РИА Новости

Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"

03:30
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Стенд компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Самыми продаваемыми телефонами на "Авито" в первом полугодии 2019 года стали устройства iPhone и Samsung, при этом телефоны Huawei поднялись в рейтинге на две позиции и заняли четвертое место, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".
"За первую половину 2019 года россияне купили на "Авито" 1,01 миллиона мобильных телефонов, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Средняя цена при этом не изменилась и составила 10,3 тысячи рублей. Традиционным лидером по продажам на вторичном рынке остался iPhone, за которым располагается Samsung", - сообщили в сервисе.
Доля устройств iPhone в общем объеме продаж на площадке в первом полугодии составила 43,5%, Samsung - 17,6%. На третьем месте среди самых продаваемых телефонов - устройства Xiaomi (доля - 8,7%). "Huawei поднялся на две позиции за год и вплотную приблизился к тройке лидеров", - отметили в "Авито". Доля таких устройств составила 7%. Замыкают топ-5 в рейтинге телефоны Nokia с долей 2,8%.
По данным сервиса, первое место по доступности мобильных телефонов среди 23 исследованных российских городов занял Тольятти: средняя стоимость устройства в этом городе в первом полугодии составила 8,61 тысячи рублей. Следом идут Омск и Воронеж (средняя цена телефона - 8,66 тысячи рублей), Ульяновск (8,73 тысячи рублей), Саратов (8,78 тысячи рублей).
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"Самый высокий средний ценник в Санкт-Петербурге - 12,6 тысячи рублей", - отметили в "Авито". Чуть ниже цены наблюдались в Новосибирске (11,9 тысячи рублей), Краснодаре (11,6 тысячи рублей), Москве (11,5 тысячи) и Уфе (11,33 тысячи рублей).
"По сравнению с первым полугодием 2018 года продажи мобильных телефонов возросли в 21 городе, максимально - в Новосибирске (плюс 33,7%). Исключениями стали Иркутск и Москва, где число сделок сократилось на 4,8% и 3,3% соответственно", - добавили в сервисе.
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