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РИА Новости

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

02:33
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МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
ЧП произошло в понедельник утром, когда рабочие, проводившие очистку реки на юге города, случайно задели бульдозером трубопровод компании Pemex. В результате произошел взрыв и пожар.
Спасатели на месте взрыва на трубопроводе в штате Идальго, Мексика. 18 января 2019
19 февраля, 06:39
СМИ сообщили о росте числа жертв в результате январского взрыва в Мексике
Пожар продолжается, однако власти заявляют, что контролируют ситуацию. Pemex остановил прокачку по трубопроводу.
Ранее издание Financiero сообщило о двух погибших в результаты взрыва.
В январе этого года на крупном трубопроводе в штате Идальго из-за незаконной врезки произошел мощный взрыв в тот момент, когда сотни людей воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента тогда погибли 135 человек.
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