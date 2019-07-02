В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.
ЧП произошло в понедельник утром, когда рабочие, проводившие очистку реки на юге города, случайно задели бульдозером трубопровод компании Pemex. В результате произошел взрыв и пожар.
Пожар продолжается, однако власти заявляют, что контролируют ситуацию. Pemex остановил прокачку по трубопроводу.
Ранее издание Financiero сообщило о двух погибших в результаты взрыва.
В январе этого года на крупном трубопроводе в штате Идальго из-за незаконной врезки произошел мощный взрыв в тот момент, когда сотни людей воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента тогда погибли 135 человек.