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РИА Новости

Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах

02:22
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© AP Photo / Marco UgarteКандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступает Аудиторио Насьональ в Мехико. 20 ноября 2017
© AP Photo / Marco Ugarte
МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в понедельник вышел на центральную площадь Мехико Сокало, чтобы ровно через год после своей победы на выборах отчитаться о работе правительства перед сторонниками и противниками.
"Это была победа всего народа, наших детей, которым мы должны оставить в наследие счастливую страну. Это был голос за справедливость, который рос годами, пока не превратился в коллективную волю большинства", - так оценил сам Лопес Обрадор свою победу в 2018 году.
По его словам, это была не просто смена правительства. "Целью было навсегда преодолеть коррупционный и шпионский режим, который преобладал раньше. Это был огромный вызов – построить новую родину, более справедливую, процветающую, демократическую, свободную, мирную, братскую и суверенную", - сказал он.
Обрадор отметил, что госдолг за время его правления с декабря прошлого года не вырос и не вырастет, а инфляция снизилась с 5,3% до 4,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года. "Государственные финансы – здоровые, за время нашего правительства песо стал валютой, которая больше всего укрепилась к доллару. За январь – март получено более 10 миллиардов долларов иностранных инвестиций, что на 7% больше, чем за три первых месяца 2018 года", - заметил глава страны.
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Он обратил внимание на программу экономии госсредств. "Не может быть богатого правительства при бедном народе. Правительство не для того, чтобы делать себя богатым, а чтобы служить народу. Упразднены 5 миллионов песо (256 тысяч долларов) ежемесячных пенсий для экс-президентов республики. Нет также специальных медстраховок для высоких чиновников. Только эти две меры позволили сэкономить 10 миллиардов песо (порядка 0,5 миллиарда долларов)", - сказал Обрадор.
Также предложены к продаже 72 самолета госчиновников, а люксовый самолет Boeing Dreamliner президента выставлен на тендер в Калифорнии под наблюдением ООН. Снижены затраты и на рекламу правительства на 50%, что дало экономию в 4 миллиарда песо (205 миллионов долларов).
Также Обрадор сообщил, что властям удалось на 94% снизить кражи топлива, что даст экономию в 50 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов). "Решена проблема поставок бензина, почти покончено со знаменитыми хищениями топлива из трубопроводов", – отметил президент.
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Кроме того, 8 тысяч сотрудников элитных подразделений, охранявших ранее президента в генеральном штабе, перешли на работу в минобороны и Национальную гвардию, чтобы "защищать народ". "Служба разведки CISEN перестала существовать, и больше никто не шпионит за оппозицией нашему правительству", - подчеркнул Лопес Обрадор. В то же время вместо CISEN с 1 декабря прошлого года в стране создана другая спецслужба - Национальный центр разведки (CNI).
Президент сообщил также, что удалось уменьшить падение добычи нефти в стране на 22 нефтяных полях. При этом в текущем году в нефтянку, газ и выработку электричества будут инвестированы 330 миллиардов песо (17 миллиардов долларов), что на 50% больше, чем за 2018 год.
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Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
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