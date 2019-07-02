В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным

МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Мексиканский сенат в понедельник единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное (поддерживающее и избавляющее от боли) лечение.
Как сообщает сам сенат, его решение означает конституционную реформу по изменению жизни таких пациентов. Теперь они будут обеспечиваться обезволивающими лекарствами, а не поддерживающими, но это будет применяться только в случаях с неизлечимо больными.
15 декабря 2018, 03:27В Мексике хотят разрешить добровольный уход из жизни безнадежно больным
При этом, как подчеркнул сенатор Мигель Мансера, речь идет не об эвтаназии, а именно об облегчении жизни и "достойной" встречи смерти пациентов, если их уже нельзя вылечить.
С инициативой подумать о возможности разрешить в стране "достойную смерть" выступил еще в декабре 2018 года новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Еще тогда он отметил, что речь идет не об эвтаназии, когда пациенту оказывается медицинская помощь для ухода из жизни из-за неизлечимой болезни, а о добровольном отказе больного от приема поддерживающих лекарств, кроме обезболивающих. После этого пациент переводится домой, чтобы встретить свою смерть.