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РИА Новости

В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным

02:05
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МЕХИКО, 2 июл – РИА Новости. Мексиканский сенат в понедельник единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное (поддерживающее и избавляющее от боли) лечение.
Как сообщает сам сенат, его решение означает конституционную реформу по изменению жизни таких пациентов. Теперь они будут обеспечиваться обезволивающими лекарствами, а не поддерживающими, но это будет применяться только в случаях с неизлечимо больными.
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При этом, как подчеркнул сенатор Мигель Мансера, речь идет не об эвтаназии, а именно об облегчении жизни и "достойной" встречи смерти пациентов, если их уже нельзя вылечить.
С инициативой подумать о возможности разрешить в стране "достойную смерть" выступил еще в декабре 2018 года новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Еще тогда он отметил, что речь идет не об эвтаназии, когда пациенту оказывается медицинская помощь для ухода из жизни из-за неизлечимой болезни, а о добровольном отказе больного от приема поддерживающих лекарств, кроме обезболивающих. После этого пациент переводится домой, чтобы встретить свою смерть.
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