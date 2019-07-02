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РИА Новости

Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды

01:38
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСветовой короб на крыше автомобиля такси
Световой короб на крыше автомобиля такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Световой короб на крыше автомобиля такси. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москвич остался без карты и денег после того, как попил предложенной таксистом воды, полиция расследует дело по статье "Разбой", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, пострадавший накануне отдыхал в ресторане в центре столицы, после чего сел в припаркованное у заведения такси, чтобы доехать домой.
"Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать", - говорится в сообщении.
Утром потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой было списано 16 тысяч рублей. А из-за плохого самочувствия его доставили в больницу.
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Разбой", - сообщили в пресс-службе.
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