Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Москвич остался без карты и денег после того, как попил предложенной таксистом воды, полиция расследует дело по статье "Разбой", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, пострадавший накануне отдыхал в ресторане в центре столицы, после чего сел в припаркованное у заведения такси, чтобы доехать домой.
"Во время движения водитель предложил ему попить воды, после чего пассажир почувствовал себя плохо и вышел из автомашины, после чего она уехала. Вызвав другое такси, он добрался до дома и лег спать", - говорится в сообщении.
Утром потерпевший обнаружил пропажу банковской карты, с которой было списано 16 тысяч рублей. А из-за плохого самочувствия его доставили в больницу.
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Разбой", - сообщили в пресс-службе.