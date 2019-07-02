СК проверяет данные, что детей в Королеве кормили пряниками с плесенью

"Первого июля в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в одной из гимназий города Королева, при организации летнего лагеря оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности, а именно обучающимся при приеме пищи были выданы пряники, покрытые плесенью", - говорится в сообщении.