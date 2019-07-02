СК проверяет данные, что детей в Королеве кормили пряниками с плесенью

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет проводит доследственную проверку по информации о том, что детям в пришкольном лагере одной из гимназий Королева выдавали пряники, покрытые плесенью, сообщается на сайте СУСК по Московской области.
"Первого июля в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в одной из гимназий города Королева, при организации летнего лагеря оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности, а именно обучающимся при приеме пищи были выданы пряники, покрытые плесенью", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сюжете рассказали о том, что 15-летняя вожатая лагеря сфотографировала на мобильный телефон пряники, после этого фотоматериал был опубликован в интернете. В результате девочка подверглась моральному давлению со стороны администрации учебного заведения.
По информации, изложенной в сюжете, следственным отделом по Королеву ГСУ СК России по Московской области организована доследственная проверка, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение.