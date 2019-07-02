Бьюти-блогер облысела в прямом эфире, когда проводила очередной эксперимент

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Блогер из Америки Лори Фейт облысела, когда нанесла на волосы релаксант во время прямого эфира в Инстаграме, сообщает Insider.
Лори Фейт, которая всегда любила менять цвет волос и прически, решила провести "опасный" beauty-эксперимент.
Сначала она высветлила волосы в домашних условиях, а потом решила "расслабить" их с помощью релаксанта – средства, которое используют для того чтобы смягчить и выпрямить волосы.
Однако Фейт не рассчитала интенсивность средства. Она поняла, что сожгла волосы, когда провела по ним расческой.
Блогер побежала в ванную, чтобы смыть релаксант, но было слишком поздно. Лори Фейт облысела. Какое-то время она была в шоке, но после нашла силы, чтобы сделать оптимистичный вывод.
"Никогда не думала, что зайду так далеко. Я рассчитывала на то, что у меня будет очень короткая стрижка, не более. Но я уже знаю, что эта ошибка пойдет мне на пользу – мои волосы наконец-то вырастут естественного цвета", - сказала блогер.
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