Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T04:43Z
https://ria.ru/20190702/1556091833.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155609/28/1556092884_0:135:1080:743_1036x0_80_0_0_117d258d77864be0ecb2575f0a685df5.jpg
РИА Новости
Культура

Бьюти-блогер облысела в прямом эфире, когда проводила очередной эксперимент

04:43
12888
© Из аккаунта Лоры Фэйст в InstagramЛори Фэйс
Лори Фэйс
© Из аккаунта Лоры Фэйст в Instagram
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Блогер из Америки Лори Фейт облысела, когда нанесла на волосы релаксант во время прямого эфира в Инстаграме, сообщает Insider.
Лори Фейт, которая всегда любила менять цвет волос и прически, решила провести "опасный" beauty-эксперимент.
Сначала она высветлила волосы в домашних условиях, а потом решила "расслабить" их с помощью релаксанта – средства, которое используют для того чтобы смягчить и выпрямить волосы.
Однако Фейт не рассчитала интенсивность средства. Она поняла, что сожгла волосы, когда провела по ним расческой.
Блогер побежала в ванную, чтобы смыть релаксант, но было слишком поздно. Лори Фейт облысела. Какое-то время она была в шоке, но после нашла силы, чтобы сделать оптимистичный вывод.
"Никогда не думала, что зайду так далеко. Я рассчитывала на то, что у меня будет очень короткая стрижка, не более. Но я уже знаю, что эта ошибка пойдет мне на пользу – мои волосы наконец-то вырастут естественного цвета", - сказала блогер.
Первая леди США Меланья Трамп во время интервью Fox News
14 декабря 2018, 12:08
В Сети высмеяли новую прическу Меланьи Трамп
93303314
КультураСтиль жизниНовости культурыСША
Рекомендуем
Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
РИА
Новости
Самолет авиакомпании Аэрофлот
"Аэрофлот" отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
"Хаббл" получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Лента
новостей
В Сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков увидел предпосылки для активизации диалога с США по договору СНВ
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Источник объяснил, почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний
Сотрудница Московского зоопарка отбилась от медведя при помощи веника
Уборщица Московского зоопарка восхитила британцев, отогнав медведя веником
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о попытке срыва переговоров по прекращению огня в Донбассе
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
Певец Сосо Павлиашвили
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Лидер украинской политической партии Голос Святослав Вакарчук выступает на мероприятии своего предвыборного тура в Харькове
Вакарчук заявил, что Москва "захватила российский Крым"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10На Украине горняки отказались выходить из шахты из-за отключения света
11:08Российский космонавт с международным экипажем облетит Землю на самолете
11:04В одном из районов Иркутской области не было экстренного оповещения о ЧС
11:02Медики ВОЗ призвали начать "всемирную" борьбу с дезинформацией о прививках
10:57В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев
10:53В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
10:52"Чешские авиалинии" продолжают полеты в Россию
10:50В Иркутской области почти тысяча человек сделали прививки от гепатита А
10:47В Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект имени Жукова
10:47Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
10:46В Приангарье восстановили проводную связь на подтопленных территориях
10:39В ДНР заявили о ранении мирного жителя в результате обстрела ВСУ
10:37Силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:37В России с 15 июля начинается эксперимент по маркировке молочной продукции
10:37Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении
10:34В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:33В Приангарье открыли горячую линию по вопросам повышения цен
10:31В Воронежской области при столкновении двух легковушек погиб человек
10:29"Уральские авиалинии" возобновили полеты в Прагу
10:24В "Единой России" извинились за наклейки партии на гумпомощи для Приангарья
Лента новостейМолния