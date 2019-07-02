Бьюти-блогер облысела в прямом эфире, когда проводила очередной эксперимент

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Блогер из Америки Лори Фейт облысела, когда нанесла на волосы релаксант во время прямого эфира в Инстаграме, Блогер из Америки Лори Фейт облысела, когда нанесла на волосы релаксант во время прямого эфира в Инстаграме, сообщает Insider.

Лори Фейт, которая всегда любила менять цвет волос и прически, решила провести "опасный" beauty-эксперимент.

Сначала она высветлила волосы в домашних условиях, а потом решила "расслабить" их с помощью релаксанта – средства, которое используют для того чтобы смягчить и выпрямить волосы.

Однако Фейт не рассчитала интенсивность средства. Она поняла, что сожгла волосы, когда провела по ним расческой.

Блогер побежала в ванную, чтобы смыть релаксант, но было слишком поздно. Лори Фейт облысела. Какое-то время она была в шоке, но после нашла силы, чтобы сделать оптимистичный вывод.