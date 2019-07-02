На острове Джерси дикие курицы терроризируют местных жителей

Предполагается, что рост популяции диких птиц связан с тем, что местные жители занимались разведением домашних куриц и не уследили за своими питомцами. пернатые могли сбежать и начать плодиться, что и привело к формированию многочисленной банды. На острове нет хищников, и цыплят становится все больше. Они мешают бегунам (преследуют их, блокируют движение на дороге), садоводам (уничтожают растения) и любителям спать после восхода солнца.