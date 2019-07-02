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РИА Новости
Туризм

На острове Джерси дикие курицы терроризируют местных жителей

02:20
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© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике
© Fotolia / monticellllo
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На острове Джерси, расположенном в проливе Ла-Манш, дикие курицы терроризируют местных жителей, они бесконтрольно размножаются и ведут себя, как хозяева территории, сообщает BGR.
Предполагается, что рост популяции диких птиц связан с тем, что местные жители занимались разведением домашних куриц и не уследили за своими питомцами. пернатые могли сбежать и начать плодиться, что и привело к формированию многочисленной банды. На острове нет хищников, и цыплят становится все больше. Они мешают бегунам (преследуют их, блокируют движение на дороге), садоводам (уничтожают растения) и любителям спать после восхода солнца.
Жители пытались бороться с увеличением числа птиц с помощью специальных служб по уничтожению диких животных. Но, согласно отчету, было уничтожено всего несколько десятков особей, что не решило проблему.
Чиновники призывают жителей не подкармливать диких цыплят и не оставлять еду в легкодоступных местах. В дальнейшем власти планируют принять более действенные меры по ограничению числа птиц.
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