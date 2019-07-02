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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали туристам, как вести себя при аномальной жаре в Европе

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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три литра воды в день, головной убор, отказ от алкоголя, острой пищи и физических нагрузок – вот неполный перечень мер, которые помогут туристам пережить аномальную жару в путешествии по Европе, сообщает OneTwoTrip.
На прошлой неделе в ряде европейских стран установилась небывалая жара, в Испании и на юге Франции температура достигла отметки 45 градусов. От зноя и духоты страдают не только местные жители, но и туристы.
Специалисты сервиса предложили несколько способов поддержания организма на отдыхе в условиях жаркой погоды.
Прежде всего эксперты советуют пить не менее трех литров воды в день. Для утоления жажды идеально подойдут изотоники, вода с лимоном, некрепкий чай без сахара и кисломолочные напитки. Сладких газировок, соков и кофе лучше избегать.
Обязательно нужно носить головной убор, а если от пребывания на жаре появилась слабость, скачки давления или головокружение, необходимо уйти в тень, пить больше жидкости, прикладывать что-то прохладное к голове и запястьям, по возможности принять душ.
Также эксперты рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами и избегать душных помещений – тепловой удар можно получить не только от прямых солнечных лучей, но и в плохо проветриваемой комнате.
Одежда должна быть из натуральных тканей и свободного кроя, алкоголем лучше не злоупотреблять и отказаться от острой и жирной пищи. Физические нагрузки при экстремальной жаре лучше исключить.
Люди в жаркий день на Староместской площади в Праге, Чехия
26 июня, 14:07
"Ад наступает": в Европу пришла аномальная жара
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