Эксперты рассказали туристам, как вести себя при аномальной жаре в Европе

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три литра воды в день, головной убор, отказ от алкоголя, острой пищи и физических нагрузок – вот неполный перечень мер, которые помогут туристам пережить аномальную жару в путешествии по Европе, сообщает OneTwoTrip.

На прошлой неделе в ряде европейских стран установилась небывалая жара, в Испании и на юге Франции температура достигла отметки 45 градусов. От зноя и духоты страдают не только местные жители, но и туристы.

Специалисты сервиса предложили несколько способов поддержания организма на отдыхе в условиях жаркой погоды.

Прежде всего эксперты советуют пить не менее трех литров воды в день. Для утоления жажды идеально подойдут изотоники, вода с лимоном, некрепкий чай без сахара и кисломолочные напитки. Сладких газировок, соков и кофе лучше избегать.

Обязательно нужно носить головной убор, а если от пребывания на жаре появилась слабость, скачки давления или головокружение, необходимо уйти в тень, пить больше жидкости, прикладывать что-то прохладное к голове и запястьям, по возможности принять душ.

Также эксперты рекомендуют пользоваться солнцезащитными средствами и избегать душных помещений – тепловой удар можно получить не только от прямых солнечных лучей, но и в плохо проветриваемой комнате.