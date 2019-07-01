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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Южная Корея "Единым миром" встретится с КНДР на фестивале "Спасская башня"

Вчера, 11:28
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Южнокорейский ансамбль Хан-нури ("Единый мир")
Южнокорейский ансамбль Хан-нури (Единый мир)
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Южнокорейский ансамбль Хан-нури ("Единый мир") примет участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", на котором также выступит коллектив из КНДР, сообщили РИА Новости в понедельник в оргкомитете "Спасской башни".
Ранее стало известно, что на фестиваль, который пройдет в Москве на Красной площади с 23 августа по 1 сентября, приедет Военный оркестр народной армии КНДР.
"Участниками от Республики Корея станут представители музыкальной группы "Хан-нури" (переводится как "Единый мир"). Впервые на брусчатку Красной площади выйдут представители Северной и Южной Кореи", - говорится в сообщении оргкомитета.
В южнокорейскую группу входят студенты и выпускники отделения народного традиционного искусства Корейского национального университета искусств, который был открыт в 1992 году в Сеуле. Руководитель коллектива – Ким Вон Мин.
В саду Эрмитаж состоялся концерт военного оркестра фестиваля Спасская башня
Вчера, 12:19
В саду "Эрмитаж" выступил военный оркестр фестиваля "Спасская башня"
"Хан-нури" является продолжателем музыкальных традиций пхунмуль (представление с танцами и песнями под барабаны), тальчум (театрализованная сатира на привилегированный класс с использованием масок), мусок (шаманские обряды), а также намсадан-сори (уличные представления, в которых сочетаются акробатика, кукольный театр, танцы, пантомима, хождение по канату и шутки в адрес правящего класса).
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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