Южная Корея "Единым миром" встретится с КНДР на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Южнокорейский ансамбль Хан-нури ("Единый мир") примет участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", на котором также выступит коллектив из КНДР, сообщили РИА Новости в понедельник в оргкомитете "Спасской башни".

Ранее стало известно, что на фестиваль, который пройдет в Москве на Красной площади с 23 августа по 1 сентября, приедет Военный оркестр народной армии КНДР.

"Участниками от Республики Корея станут представители музыкальной группы "Хан-нури" (переводится как "Единый мир"). Впервые на брусчатку Красной площади выйдут представители Северной и Южной Кореи", - говорится в сообщении оргкомитета.

В южнокорейскую группу входят студенты и выпускники отделения народного традиционного искусства Корейского национального университета искусств, который был открыт в 1992 году в Сеуле. Руководитель коллектива – Ким Вон Мин.

"Хан-нури" является продолжателем музыкальных традиций пхунмуль (представление с танцами и песнями под барабаны), тальчум (театрализованная сатира на привилегированный класс с использованием масок), мусок (шаманские обряды), а также намсадан-сори (уличные представления, в которых сочетаются акробатика, кукольный театр, танцы, пантомима, хождение по канату и шутки в адрес правящего класса).