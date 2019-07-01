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РИА Новости

Премию правительства для молодых ученых могут повысить вдвое

Вчера, 22:58
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых хотят повысить в два раза - до одного миллиона рублей, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Разработанным проектом постановления предлагается двукратное увеличение размера денежной части премий правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых до одного миллиона рублей за каждую премию", - говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что реализация проекта потребует выделения из федерального бюджета дополнительных 3,5 миллиона рублей ежегодно, начиная с 2020 года.
Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан в целях реализации поручений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по итогам посещения МФТИ и совещания по вопросу "О развитии кадрового потенциала в сфере науки".
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
28 июня, 08:00
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201002
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