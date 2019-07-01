Премию правительства для молодых ученых могут повысить вдвое

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премию правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых хотят повысить в два раза - до одного миллиона рублей, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Разработанным проектом постановления предлагается двукратное увеличение размера денежной части премий правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых до одного миллиона рублей за каждую премию", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что реализация проекта потребует выделения из федерального бюджета дополнительных 3,5 миллиона рублей ежегодно, начиная с 2020 года.