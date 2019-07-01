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РИА Новости

Жаров назвал требования к оборудованию для закона об устойчивом Рунете

Вчера, 22:39
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРуководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Применение оборудования для реализации закона об устойчивом рунете не скажется на принципе сетевой нейтральности в России, пользователи также не заметят изменений с точки зрения скорости интернета, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Принцип сетевой нейтральности предполагает равный доступ ко всем интернет-ресурсам без ограничений скорости. "На принципе сетевой нейтральности это не скажется никак, поскольку оборудование в случае необходимости будет выделять и создавать проблемы для трафика только запрещенных ресурсов", - сказал Жаров в интервью телеканалу "Россия 24".
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По его словам, модернизировать существующее оборудование в рамках исполнения закона об устойчивом рунете будет не нужно. "Все оборудование, которое будет применяться для защиты от атак, для получения информации, для аналитики, будет оплачено государством, размещено государством. Никаких затрат операторы связи не понесут", - отметил глава ведомства.
Жаров указал, что эксперимент по внедрению оборудования ведется открыто совместно с операторами связи и интернет-провайдерами. При этом такое оборудование должно удовлетворять нескольким условиям: оно не должно создавать проблем оборудованию оператора связи, не должно влиять на услуги для конечного пользователя, должно быть эффективно для выполнения поставленных задач.
"Пока эти три условия не будут соблюдены, мы ничего не будем устанавливать. Поэтому я и не могу сказать, сколько это будет стоить, потому что мы не понимаем масштаба бедствия", - отметил глава Роскомнадзора.
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Кроме того, требования к оборудованию учитывают специфику услуг, которые появятся в будущем - "интернета вещей" и 5G. "Пользователям беспокоиться нечего, они не заметят ничего. Уверен, что наша связь, как и всегда, будет одной из лучших в мире", - подчеркнул Жаров.
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