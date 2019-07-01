В ООН обеспокоены смертью заключенного венесуэльского военного

Сторонники оппозиции на шоссе Франсиско Фахардо перед аэропортом Каракаса во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы. Архивное фото

Сторонники оппозиции на шоссе Франсиско Фахардо перед аэропортом Каракаса во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы

ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что глубоко обеспокоена смертью венесуэльского военнослужащего Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан по подозрению в причастности к попытке госпереворота и умер в заключении.

"Я шокирована тем, что капитан Акоста Аревало, предположительно, подвергался пыткам, и тем, что то, как с ним обращались под стражей, возможно, стало причиной его смерти. Я напоминаю венесуэльским властям, что они несут ответственность за жизнь, а также за физическую и психологическую неприкосновенность всех людей, лишенных свободы ", - заявила Бачелет.

Она также призвала власти Венесуэлы провести "углубленное расследование, в том числе вскрытие, соответствующее международным стандартам, которые будут независимыми и прозрачными".

"Это (расследование) необходимо для того, чтобы пролить свет не только на то, что с ним произошло, но и для того, чтобы облегчить привлечение к ответственности виновных в его смерти ", - добавила Бачелет.

Глава УВКПЧ ООН также заявила, что властям Венесуэлы следует разрешить другим шести военным и бывшим сотрудникам службы безопасности, задержанным вместе с капитаном Акостой Аревало, принимать их адвокатов и родственников. Она также призвала относиться к ним "с гуманностью и достоинством и защищать от пыток и других форм жестокого обращения".

Ранее МИД Венесуэлы сообщил, что по поручению президента Николаса Мадуро прокуратура Венесуэлы начала расследование обстоятельств гибели военнослужащего Рафаэля Акосты Аревало.

Капитан Акоста Аревало был задержан 28 июня и доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки, напоминает портал Universal. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.

По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Затем он скончался.