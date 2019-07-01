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РИА Новости

За выходные в Калининградской области на море утонули пять человек

Вчера, 22:09
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КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Пять человек утонули в Балтийском море в Калининградской области за выходные, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.
"За три минувших дня, включая пятницу, 28 июня, в следственные органы регионального управления Следственного комитета поступило пять сообщений о гибели людей в Балтийском море. По всем фактам организовано проведение доследственных проверок. Во всех случаях для установления точной причины гибели мужчин назначены судебно-медицинские экспертизы", - сказала Гацко.
По данным ведомства, в пятницу в черте городского пляжа Зеленоградска в море утонул 43-летний мужчина. По предварительным данным, его накрыло волной, самостоятельно выбраться из воды он не смог. Этим же вечером в городе Пионерском погиб 19-летний молодой человек, который не умел достаточно хорошо плавать. Тело из воды извлекли спасатели спустя несколько часов поисков.
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В субботу на Балтийской косе, где нет оборудованного пляжа, 36-летний житель Багратионовского района пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент друзья потеряли его из вида. Извлекли мужчину из воды уже без признаков жизни. В воскресенье в районе Балтийской косы были обнаружены тела мужчин 28 и 33 лет. По предварительным данным, погибли они в пятницу, купаясь в состоянии алкогольного опьянения. Их тела вынесло на берег неподалеку от того места, где они отдыхали.
В главном управлении МЧС России по Калининградской области сообщили, что в воскресенье в Зеленоградск в море пропала 12-летняя девочка, которая отдыхала с семьей, ушла купаться и пропала из поля зрения родственников. Спустя час девочка не вернулась, среди отдыхающих на пляже ее тоже не оказалось. Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России на моторной лодке обследовали 10 квадратных километров акватории и 15 километров пляжа. Поиски продолжились 1 июля и не дали результата.
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Следственный комитет РФКалининградская областьПроисшествия
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