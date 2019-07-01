Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T22:05Z
https://ria.ru/20190701/1556099822.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155568/85/1555688549_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_3468755cb84b0cd418ca35b98e6d782c.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли пять населенных пунктов в Сирии

Вчера, 22:05
231
© NewsTeam / Перейти в фотобанкЗдания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
© NewsTeam
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в пяти населенных пунктах Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Эль-Арейм, Сандран, Эль-Харука и Сафсафа провинции Латакия", - говорится в сообщении.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
30 июня, 22:04
В Минобороны заявили об обстрелах боевиками Латакии и Хамы в Сирии
Бакин добавил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
000013
Обсудить 0
Война в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
МИД Сирии призвал ООН принять меры в отношении Израиля
РИА
Новости
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Мавзолей Хомейни в Тегеране, Иран
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Самолет МиГ-29
На Украине отменили решение взыскать пять миллионов рублей в пользу "МиГ"
Лента
новостей
Сторонники оппозиции на шоссе Франсиско Фахардо перед аэропортом Каракаса во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы
В ООН обеспокоены смертью заключенного венесуэльского военного
Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
В Венесуэле начали расследование гибели военного, подозреваемого в заговоре
Здание OPEC в Вене
Текст хартии о сотрудничестве ОПЕК+ не повлияет на механизм работы ОПЕК
Иран по-прежнему не будет участвовать в сделке по добыче нефти ОПЕК+
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США призвали Иран прекратить обогащение урана
Владимир Джабаров
Джабаров ответил на претензии немецкой контрразведки к российским СМИ
Мадуро разрешил послу Германии вернуться в Каракас
Нефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе
Два человека погибли на платформе Shell в Мексиканском заливе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин заявил, что Порошенко предлагал ему войти в список его партии
Новейший истребитель пятого поколения Су-57
Турция допустила покупку российских истребителей, сообщили СМИ
Немецкий политолог оценил доклад служб ФРГ о влиянии российских СМИ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Сосо Павлиашвили заступился за Катамадзе после ее отказа выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
00:49Бюджет создающейся в рамках хартии ОПЕК+ структуры обсудят во вторник
Лента новостейМолния