Боевики обстреляли пять населенных пунктов в Сирии

Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Боевики за сутки нарушили режим прекращения огня в пяти населенных пунктах Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Эль-Арейм, Сандран, Эль-Харука и Сафсафа провинции Латакия", - говорится в сообщении.