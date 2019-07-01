В Венесуэле начали расследование гибели военного, подозреваемого в заговоре

Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото

Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы начала расследование обстоятельств гибели военнослужащего Рафаэля Акосты Аревало, задержанного ранее по подозрению в причастности к попытке переворота, говорится в сообщении ведомства.

Поручение провести данное расследование дал президент Николас Мадуро, сообщил МИД Венесуэлы.

"Прокуратура назначила прокурора городского округа Каракаса по правам человека для проведения соответствующих процессуальных действий для определения причин этой смерти, а также ответственности", - говорится в коммюнике прокуратуры.

Капитан Акоста Аревало был задержан 28 июня и доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки, напоминает портал Universal. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.

По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Затем он скончался.