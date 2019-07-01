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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле начали расследование гибели военного, подозреваемого в заговоре

Вчера, 21:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПротестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
© РИА Новости / Стрингер
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Протестующий во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Венесуэлы начала расследование обстоятельств гибели военнослужащего Рафаэля Акосты Аревало, задержанного ранее по подозрению в причастности к попытке переворота, говорится в сообщении ведомства.
Поручение провести данное расследование дал президент Николас Мадуро, сообщил МИД Венесуэлы.
"Прокуратура назначила прокурора городского округа Каракаса по правам человека для проведения соответствующих процессуальных действий для определения причин этой смерти, а также ответственности", - говорится в коммюнике прокуратуры.
Капитан Акоста Аревало был задержан 28 июня и доставлен в военный суд сотрудниками военной контрразведки, напоминает портал Universal. Вместе с ним были задержаны и доставлены в суды еще четверо военнослужащих и двое бывших сотрудников органов безопасности, подозреваемых в причастности к заговору с целью убийства президента Николаса Мадуро.
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По данным адвоката, Акоста был доставлен на допрос в кресле-каталке, был неспособен отвечать на вопросы, и у него были отмечены явные признаки пыток. Затем он скончался.
Как рассказал в конце июня министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 23 и 24 июня оппозиция при поддержке США, Колумбии и Чили якобы намеревалась организовать переворот и убийство Мадуро, его жены Силии Флорес, а также главы Национального учредительного собрания Диосдадо Кабельо. По словам Родригеса, путчисты хотели привести к власти генерала Рауля Бадуэля, который перешел в оппозицию и сейчас находится в тюрьме.
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