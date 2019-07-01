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РИА Новости
Медиавойны

В Госдуме назвали провокацией обвинения властей ФРГ в адрес Sputnik и RT

Вчера, 21:53
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Агентство Sputnik и телеканал RT на протяжении длительного времени обвиняются за рубежом "во всевозможных грехах", но эти обвинения не подкреплены какими-либо объяснениями, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что, внеся RT и Sputnik в список главных потенциальных опасностей для Германии, немецкая контрразведка приравняла их по опасности к террористической группировке "Исламское государство"* и неонацистам.
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"Мы это слышим уже много лет, когда пытаются и Sputnik, и RT обвинить во всевозможных грехах. Если они доносят определенную информацию, отличающуюся от той, которую обычно дают их СМИ, это уже считается некой провокацией", - сказал Чепа РИА Новости, комментируя внесение RT и Sputnik в список главных потенциальных опасностей для Германии.
Депутат отметил, что нередко на указанные СМИ вешаются ярлыки без каких-либо объяснений. "Виноваты, и всё - без объяснений, потому что говорите не так, как мы хотим", - отметил Чепа.
МВД ФРГ и Федеральное ведомство по защите конституции на прошлой неделе представили доклад за 2018 год. Там утверждается, что РФ "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями". В докладе отмечается, что с целью воздействия российское государство увеличивает свое медийное присутствие в Германии, а государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность.
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Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на доклад контрразведки ФРГ, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России, заявила, что RT всегда открыто работало как российское СМИ, финансируемое российским государством, и ни от кого это не скрывало.
В середине января Германский союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что RT является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля". Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал призыв немецких коллег "вопиющим и беспринципным нарушением базовых принципов профессии" и заявил, что намерен поднять вопрос агрессии в отношении российских СМИ на международном уровне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что Москва в кратчайшие сроки направит в ОБСЕ информацию о попытках дискредитации российских СМИ в Германии. Она отметила "активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ", в частности, телеканала RT Deutsch и агентства Sputnik в Германии.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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МедиавойныRTМедиавойныSputnikАлексей ЧепаГосдума РФГерманияРоссия
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