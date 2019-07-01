Женщина сбросила 270 килограммов и похудела в пять раз

По словам 51-летней американки, ее вес составлял 340 килограммов и она была прикована к постели в течение трех лет. Из-за ожирения женщина не могла передвигаться самостоятельно, а на ее ноге образовалась лимфедема (накопление богатой белком жидкости в межклеточном пространстве. — Прим. ред.). В то время Кларк говорила, что каждый день она несчастна, так как может "только есть и спать".