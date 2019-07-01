Женщина сбросила 270 килограммов и похудела в пять раз

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Жительница американского штата Теннесси Мила Кларк похудела почти на 270 килограммов и стала весить в пять раз меньше. Об этом сообщает портал LADbible.
По словам 51-летней американки, ее вес составлял 340 килограммов и она была прикована к постели в течение трех лет. Из-за ожирения женщина не могла передвигаться самостоятельно, а на ее ноге образовалась лимфедема (накопление богатой белком жидкости в межклеточном пространстве. — Прим. ред.). В то время Кларк говорила, что каждый день она несчастна, так как может "только есть и спать".
Кларк удалось избавиться от лишнего веса, став участницей реалити-шоу My 600lb Life на канале TLC. Вначале американка сбросила около 50 килограммов с помощью корректировки питания. После этого врачи сделали ей операцию по удалению лимфедемы, и женщина смогла стоять самостоятельно. Кроме того, американке удалили лишнюю кожу и сделали ряд операций по снижению веса, а также протезирование коленей.
Весь процесс похудения занял у Кларк три года. Теперь она весит чуть больше 70 килограммов.