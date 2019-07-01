Джабаров ответил на претензии немецкой контрразведки к российским СМИ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обвинения немецкой контрразведки в адрес RT и Sputnik в негативном влиянии на граждан ФРГ говорят о том, что российские СМИ работают эффективно, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров.

МВД ФРГ и Федеральное ведомство по защите конституции на прошлой неделе представили доклад за 2018 год. Там утверждается, что РФ "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями". В докладе отмечается, что с целью воздействия российское государство увеличивает свое медийное присутствие в Германии, а государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность.

Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на доклад контрразведки ФРГ, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России, заявила, что RT всегда открыто работало как российское СМИ, финансируемое российским государством, и ни от кого это не скрывало.

"Спецслужбы живут по своим законам, и даже при относительно лояльном к России режиме (канцлера Германии) Ангелы Меркель раздаются обвинения в адрес российских СМИ", - сказал Джабаров РИА Новости в понедельник.

По его мнению, претензии к российским средствам массовой информации свидетельствуют о том, что "наши СМИ работают очень эффективно, не используют фейки, предоставляя читателю и зрителю подлинную информацию".

По словам Джабарова, именно этого и боятся западные власти, поскольку настоящая, правдивая информация разрушает их "систему ценностей", которая предлагается зарубежным читателям.

По мнению сенатора, не следует обращать внимание на подобные "обвинения", российским средствам массовой информации нужно продолжать успешно работать дальше.