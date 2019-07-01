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РИА Новости
Медиавойны

Джабаров ответил на претензии немецкой контрразведки к российским СМИ

Вчера, 21:43
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обвинения немецкой контрразведки в адрес RT и Sputnik в негативном влиянии на граждан ФРГ говорят о том, что российские СМИ работают эффективно, считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал-майор ФСБ Владимир Джабаров.
МВД ФРГ и Федеральное ведомство по защите конституции на прошлой неделе представили доклад за 2018 год. Там утверждается, что РФ "распространяет пропаганду и дезинформацию различными путями". В докладе отмечается, что с целью воздействия российское государство увеличивает свое медийное присутствие в Германии, а государственные компании маскируются под независимые СМИ, чтобы завуалировать свою принадлежность к российскому государству и тонко повлиять на общественность.
Главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
Вчера, 21:38
В СПЧ оценили заявление немецких спецслужб о российских СМИ
Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на доклад контрразведки ФРГ, которая назвала эти медиаресурсы главными инструментами влияния России, заявила, что RT всегда открыто работало как российское СМИ, финансируемое российским государством, и ни от кого это не скрывало.
"Спецслужбы живут по своим законам, и даже при относительно лояльном к России режиме (канцлера Германии) Ангелы Меркель раздаются обвинения в адрес российских СМИ", - сказал Джабаров РИА Новости в понедельник.
По его мнению, претензии к российским средствам массовой информации свидетельствуют о том, что "наши СМИ работают очень эффективно, не используют фейки, предоставляя читателю и зрителю подлинную информацию".
По словам Джабарова, именно этого и боятся западные власти, поскольку настоящая, правдивая информация разрушает их "систему ценностей", которая предлагается зарубежным читателям.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Вчера, 20:59
Симоньян высмеяла доклад немецких спецслужб об RT и Sputnik
По мнению сенатора, не следует обращать внимание на подобные "обвинения", российским средствам массовой информации нужно продолжать успешно работать дальше.
В середине января Германский союз журналистов (DJV) призвал надзорные органы не выдавать лицензию на телевизионное вещание RT Deutsch, заявив, что RT является не средством информации, а "инструментом пропаганды Кремля". Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир назвал призыв немецких коллег "вопиющим и беспринципным нарушением базовых принципов профессии" и заявил, что намерен поднять вопрос агрессии в отношении российских СМИ на международном уровне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что Москва в кратчайшие сроки направит в ОБСЕ информацию о попытках дискредитации российских СМИ в Германии. Она отметила "активизацию масштабной кампании в немецкой прессе по дискредитации представленных в стране российских и русскоязычных СМИ", в частности, телеканала RT Deutsch и агентства Sputnik в Германии.
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МедиавойныМедиавойныВладимир ДжабаровГерманияРоссия
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