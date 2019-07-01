Украинская оппозиция выступила против либерализации энергорынка

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" выступают против введения энергорынка на Украине, по их мнению, таким образом власти страны могут "ограбить украинцев".

Ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что глава государства "шутил о тарифах" и "Роттердам+". Он отметил, что президент напрямую нигде не обещал снижения тарифов, а говорил о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования и развития экспорта.

"За очередную "реформу" власти опять сполна заплатит народ. За так называемой либерализацией рынка электроэнергии кроется драконовское ограбление украинцев", - говорится в заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в понедельник.

По мнению членов политсилы, "рассказы о том, что власть думает прежде всего о социальной защите граждан, поэтому повышение не будет столь болезненным, звучат как насмешка". "Повышение уровня минимальной пенсии с 1 июля на 67 гривен (2,56 доллара - ред.), а прожиточного минимума на 83 гривны (3,17 доллара - ред.) - это издевательство над доведенными до нищеты гражданами. Кроме того, на Украине продолжают действовать преступные коррупционные схемы "Роттердам+" и "Дюссельдорф+". Новая власть, как, впрочем, и режим (экс-президента Украины Петра - ред.) Порошенко, с коррупцией в энергосфере борется только на словах", - отметили в заявлении.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.