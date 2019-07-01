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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН сообщили, что лагерь "Рукбан" покинули более 15 тысяч беженцев

Вчера, 20:34
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
ООН, 1 июл – РИА Новости. Около 15,6 тысячи человек покинули с марта сирийский лагерь беженцев Рукбан, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы весьма обеспокоены в связи с условиями в лагере Рукбан, где около 26 тысяч перемещенных лиц проживают в ужасных условиях", - сказал он.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
Вчера, 05:06
Около 14 тысяч беженцев из лагеря "Рукбан" прошли реабилитацию в Хомсе
По его словам, у них нет доступа к медицинскому обслуживанию. При этом, как указал Дюжаррик, ООН делает все, что в ее силах, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку.
"Между тем около 15600 человек покинули Рукбан с марта, что составляло примерно 40% от населения, проживающего там", - отметил он.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
10 июня, 05:04
Беженцев из лагеря "Рукбан" расселили во временных центрах в Хомсе
Как в мае отмечалось в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа, оперативное решение проблемы лагеря беженцев Рукбан затрудняет позиция американского руководства, которое не предпринимает никаких мер по исправлению гуманитарной ситуации в лагере. В документе говорилось, что США затягивают расформирование лагеря беженцев Рукбан и "вместо действенных шагов по спасению жителей пытаются объяснить бедственное положение сирийских граждан, якобы имеющимися препятствиями в доставке гуманитарной помощи в лагерь".
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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