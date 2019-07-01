В ООН сообщили, что лагерь "Рукбан" покинули более 15 тысяч беженцев

ООН, 1 июл – РИА Новости. Около 15,6 тысячи человек покинули с марта сирийский лагерь беженцев Рукбан, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы весьма обеспокоены в связи с условиями в лагере Рукбан, где около 26 тысяч перемещенных лиц проживают в ужасных условиях", - сказал он.

По его словам, у них нет доступа к медицинскому обслуживанию. При этом, как указал Дюжаррик, ООН делает все, что в ее силах, чтобы обеспечить гуманитарную поддержку.

"Между тем около 15600 человек покинули Рукбан с марта, что составляло примерно 40% от населения, проживающего там", - отметил он.

В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.