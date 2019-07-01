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РИА Новости

Навального арестовали на 10 суток за участие в несанкционированной акции

Вчера, 20:25
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы на 10 суток арестовал Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня, когда столичные власти уже согласовали проведение акции на 16 июня, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного часть 8 статьи 20.2 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка проведения митинга)", - огласил решение судья.
Суд постановил исполнить решение немедленно - полицейские прямо из зала суда доставят Навального в спецприемник. Вещи, разрешенные для проноса в камеру, а также книги он принес с собой в суд. Защита намерена обжаловать административный арест.
Согласно протоколу, Навальный "в составе группы граждан численностью не менее 700 человек принял участие в несогласованном мероприятии в форме шествия". В протоколе указано, что участники шествия создавали помехи функционированию объектов транспортной инфраструктуры (выходы и вестибюли станций метро, остановки наземного транспорта), а также мешали другим мероприятиям, организованным в честь Дня России.
Митингующие в центре Тбилиси, Грузия. 29 июня 2019
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Сам Навальный вину не признал. Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, до 200 часов обязательных работ или арест до 30 суток.
Как сообщили ранее в столичной полиции, в акции приняли участие 1,2 тысячи человек, 200 были задержаны. Власти Москвы призывали не участвовать в несогласованной акции в поддержку Ивана Голунова, организаторов предупредили об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия. Сам Голунов на нее не пошел, редакция "Медузы" предложила воздержаться от несанкционированных мероприятий.
Согласованная властями Москвы акция в поддержку Голунова прошла 16 июня на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, в ней участвовали около 1,6 тысячи человек. Митинг завершился принятием резолюции с просьбой провести тщательную проверку дела Голунова, требованием пересмотреть приговоры по 228-й статье УК РФ в отношении журналистов, гражданских активистов и общественных деятелей, а также обращением к Генпрокуратуре для выработки регламента взаимоотношений силовых структур с журналистским сообществом.
Журналиста Ивана Голунова 6 июня задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
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Алексей НавальныйРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А где те, которые Голунову наркоту подкинули? Их акция была солгласована?
1 июля, 20:57
aaqua_nad
74204010
РИА в упор не замечают нового расследования Навального, но зато исправно извещают о количестве суток его арестов)
1 июля, 22:43
voronov-yanchik
5000005
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