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РИА Новости

Лавров провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену

Вчера, 20:03
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва и ООН озабочены тем, как эскалация ситуации в районе Персидского залива сказывается на урегулировании кризиса в Йемене, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса.
"В ходе встречи обсуждалась военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йеменской Республике с акцентом на перспективы реализации соглашений, заключенных в ходе прошедших в декабре 2018 года в Швеции под эгидой ООН межйеменских консультаций, и достижение всеобъемлющего урегулирования. Министром была подтверждена поддержка деятельности спецпосланника", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и спецпредставитель генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс во время встречи в Москве. 1 июля 2019
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"Сторонами была высказана озабоченность негативным влиянием эскалации напряженности в зоне Персидского залива на йеменское урегулирование", - подчеркнули в министерстве.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Сергей ЛавровМИД РФЙеменООНРоссияВ мире
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