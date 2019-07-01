Лавров провел встречу со спецпосланником ООН по Йемену

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва и ООН озабочены тем, как эскалация ситуации в районе Персидского залива сказывается на урегулировании кризиса в Йемене, говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса.
"В ходе встречи обсуждалась военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йеменской Республике с акцентом на перспективы реализации соглашений, заключенных в ходе прошедших в декабре 2018 года в Швеции под эгидой ООН межйеменских консультаций, и достижение всеобъемлющего урегулирования. Министром была подтверждена поддержка деятельности спецпосланника", - говорится в сообщении.
"Сторонами была высказана озабоченность негативным влиянием эскалации напряженности в зоне Персидского залива на йеменское урегулирование", - подчеркнули в министерстве.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.