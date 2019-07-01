В Госдуму внесли проект о создании системы правовой статистики

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о создании централизованной системы правовой статистики, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.

"Внести в Государственную думу ФС РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.

Другим распоряжением в Госдуму вносится проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре".

Отмечается, что официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами ФС РФ этих законопроектов назначается замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.

Поясняется, что целью законопроектов является обеспечение государственных органов и граждан достоверной и полной статистической информацией о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, а также дознания и прокурорского надзора.