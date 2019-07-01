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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о создании системы правовой статистики

Вчера, 19:52
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта о создании централизованной системы правовой статистики, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
"Внести в Государственную думу ФС РФ проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения.
Другим распоряжением в Госдуму вносится проект ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре".
Отмечается, что официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами ФС РФ этих законопроектов назначается замминистра юстиции РФ Вадим Федоров.
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Поясняется, что целью законопроектов является обеспечение государственных органов и граждан достоверной и полной статистической информацией о результатах рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступности, результатах следственной работы, а также дознания и прокурорского надзора.
Кроме того, принятие законопроектов позволит создать эффективные механизмы общественного контроля с целью обеспечения независимого экспертного мнения в области изучения социальных причин преступности, оценки эффективности работы государственных органов, своевременного выявления проблемных районов и регионов и эмпирическую базу для развития отечественной криминологической науки. Законопроекты рассмотрены и одобрены 3 июня 2019 года на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности.
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