Два человека погибли на платформе Shell в Мексиканском заливе

МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате инцидента на платформе Auger компании Shell в Мексиканском заливе в США, сообщил местный телеканал Fox8.
Shell сообщила, что ЧП произошло в воскресенье в ходе "плановой и обязательной проверки" спасательной шлюпки платформы. Компания выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудников, а также заявила об отсутствии угрозы окружающей среде или работе платформы в связи с произошедшим. Платформа находится примерно в 340 километрах к югу от Нового Орлеана.
Shell активно работает в Мексиканском заливе: за последние десять лет компания прирастила свои запасы углеводородов в Мексиканском заливе более чем на 1 миллиард баррелей нефтяного эквивалента.