Два человека погибли на платформе Shell в Мексиканском заливе

Shell сообщила, что ЧП произошло в воскресенье в ходе "плановой и обязательной проверки" спасательной шлюпки платформы. Компания выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудников, а также заявила об отсутствии угрозы окружающей среде или работе платформы в связи с произошедшим. Платформа находится примерно в 340 километрах к югу от Нового Орлеана.