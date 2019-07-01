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РИА Новости

Два человека погибли на платформе Shell в Мексиканском заливе

Вчера, 19:46
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© AP Photo / Dario Lopez-MillsНефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе
Нефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Нефтедобывающая платформа в Мексиканском заливе. Архивное фото
МЕХИКО, 1 июл – РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал в результате инцидента на платформе Auger компании Shell в Мексиканском заливе в США, сообщил местный телеканал Fox8.
Shell сообщила, что ЧП произошло в воскресенье в ходе "плановой и обязательной проверки" спасательной шлюпки платформы. Компания выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудников, а также заявила об отсутствии угрозы окружающей среде или работе платформы в связи с произошедшим. Платформа находится примерно в 340 километрах к югу от Нового Орлеана.
Shell активно работает в Мексиканском заливе: за последние десять лет компания прирастила свои запасы углеводородов в Мексиканском заливе более чем на 1 миллиард баррелей нефтяного эквивалента.
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