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РИА Новости

Бывший преподаватель показал самую длинную шпаргалку, отнятую у студента

Вчера, 19:32
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Украине студент принес на экзамен шпаргалку длиной 180 сантиметров. Об этом в фейсбуке написал бывший преподаватель вуза Евгений Магда.
"Учебный год завершаю с ностальгией. Сейчас у меня имидж либерала, но я был таким не всегда", — сообщил он.
По словам бывшего преподавателя, шпаргалку забрали во время экзамена по курсу "Новая история Европы и Америки. 1861-1918 годы". Магда отметил, что этот случай произошел около десяти лет назад.
"Это вам не гуглить", — пошутил он.
Как отметили в комментариях, за такие старания можно было добавить студенту "пару баллов".
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