Бывший преподаватель показал самую длинную шпаргалку, отнятую у студента

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. На Украине студент принес на экзамен шпаргалку длиной 180 сантиметров. Об этом в фейсбуке На Украине студент принес на экзамен шпаргалку длиной 180 сантиметров. Об этом в фейсбуке написал бывший преподаватель вуза Евгений Магда.

"Учебный год завершаю с ностальгией. Сейчас у меня имидж либерала, но я был таким не всегда", — сообщил он.

По словам бывшего преподавателя, шпаргалку забрали во время экзамена по курсу "Новая история Европы и Америки. 1861-1918 годы". Магда отметил, что этот случай произошел около десяти лет назад.

"Это вам не гуглить", — пошутил он.