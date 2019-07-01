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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об обработке данных из генетического материала

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект ФЗ, относящий сведения о генетических особенностях человека к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Внести в Государственную думу ФС РФ проект федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О персональных данных" в части обработки биометрических персональных данных", - говорится в распоряжении.
Сообщается, что законопроект относит сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, к персональным данным, имеющим дополнительную защиту. Отмечается, что это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.
Также, согласно распоряжению, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова назначается официальным представителем правительства РФ при рассмотрении палатами ФС РФ этого законопроекта.
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