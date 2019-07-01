В Госдуму внесли проект об обработке данных из генетического материала

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму проект ФЗ, относящий сведения о генетических особенностях человека к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Внести в Государственную думу ФС РФ проект федерального закона "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О персональных данных" в части обработки биометрических персональных данных", - говорится в распоряжении.

Сообщается, что законопроект относит сведения, которые характеризуют генетические особенности человека, к персональным данным, имеющим дополнительную защиту. Отмечается, что это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.