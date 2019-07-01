В Свердловской области семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Семь человек, включая четырех детей, пострадали в понедельник при столкновении двух легковушек на трассе Екатеринбург – Тюмень, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, около 15.53 (13.53 мск) районе 224-го километра трассы водитель Hyundai Accent, житель Тобольска 1961 года рождения при движении из Екатеринбурга не учел безопасную дистанцию с впереди идущим ВАЗ-21144, который поворачивал налево и пропускал встречные автомобили. В результате столкновения пострадали семь человек, в том числе четверо детей.

"Двух мальчишек после оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение. Госпитализация понадобилась девочке 10 лет, у которой предварительный диагноз – компрессионный перелом позвоночника. У мальчика двух лет и семи месяцев диагноз не установлен, он в состоянии шока и сильно плачет. Также водитель ВАЗа, 32-летний мужчина, в реанимации, медики проводят ему операцию. У его 29-летней супруги диагноз – перелом двух ног", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предполагаемому виновнику аварии госпитализация не потребовалась. Представители ГИБДД его освидетельствовали, алкоголь в крови водителя Hyundai отсутствует, уточнил Горелых.