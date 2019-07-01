В Госдуме призвали ПАСЕ и ООН бороться с распространением оружия

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спецподразделения по борьбе с распространением оружия, используемого террористами, должны быть созданы в международных организациях, заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

"Террористы, как мы знаем, используют самые разные виды оружия при совершении преступлений, в том числе наиболее современные. Но самое массовое – это применение СВУ: самодельных взрывных устройств. Изготовители самодельных бомб, продавцы такого оружия должны получать серьезные сроки, вплоть до пожизненного заключения. В структуре ПАСЕ, в структуре ООН должны быть специальные подразделения, занимающиеся борьбой с террористической угрозой, с оружием, которое используют террористы", – сказал Шхагошев, выступая на секции "Международная безопасность: диалог законодателей для мира и стабильности" в рамках международного форума "Развитие парламентаризма". Его слова приводит пресс-служба фракции.

Парламентарий предложил зарубежным коллегам вместе подумать над форматом подобной структуры.

Он также отметил значимость работы над унификацией законодательства разных стран, касающегося борьбы с террористической угрозой и международной преступностью. Шхагошев подчеркнул, что у России накоплен большой опыт в этом вопросе.

"Это неправильно, когда в одном государстве за совершение теракта, в котором погибают десятки людей, преступники получают пожизненное (заключение) или смертную казнь, а в другом государстве – отделываются пятью или десятью годами. Если так дальше пойдет, нам будет сложно "загнать терроризм в угол" и лишить преступников всех шансов на реализацию их планов в какой бы ни было стране", – заявил Шхагошев.