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РИА Новости

Более 30 жильцов горящего в Югре дома обратились за временным размещением

Вчера, 18:24
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Более 30 жильцов горящего в Нижневартовске пятиэтажного дома обратились в пункт временного размещения, развернутый на базе местной школы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Пожар в доме на улице Спортивной произошел вечером в понедельник. По данным окружного управления МЧС, площадь пожара составила 840 квадратных метров, открытое горение ликвидировано менее чем за два часа. Из дома были эвакуированы 66 человек, пострадавших нет.
Местные власти развернули в школе №13 пункт временного размещения со столовой, для помощи обратившимся задействованы около 20 человек, в основном это работники образовательного учреждения, отметили в мэрии.
"По данным на 19.48 (17.48 мск), в пункт временного размещения обратились 37 человек, восемь из них планируют остаться на ночь... В медицинский кабинет обратились шесть человек, измерить давление. По словам главного врача детской поликлиники, критических ситуаций нет", - пояснили в муниципалитете.
В пресс-службе администрации Нижневартовска добавили, что глава города Василий Тихонов общается с жильцами пострадавшего дома, им будет оказана "вся необходимая помощь".
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