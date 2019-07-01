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РИА Новости

Sputnik Армения отмечает четырехлетие

Вчера, 18:22
14
© Sputnik / Asatur YesayantsSputnik Армения
Sputnik Армения
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕРЕВАН, 1 июл - РИА Новости. Четырехлетие работы отмечает 1 июля Sputnik Армения, один из лидеров информационного пространства республики.
Активный пресс-центр Sputnik Армения с онлайн подключениями из других стран является единственным в стране, радио обеспечивает 70-процентный охват потенциальных слушателей.
“Отличительной чертой нашего проекта считаю приобщение нашей, постоянно растущей, аудитории, как к национальным ценностям, так и к ценностям большого многонационального семейства Sputnik”, - отмечает руководитель Sputnik Aрмения Дмитрий Писаренко​.
За год среднемесячная посещаемость Спутник Армения выросла более чем на четверть.
Руководитель Sputnik Aрмения Дмитрий Писаренко был удостоен государственной награды Армении.
Логотип информационного агентства Sputnik
21 июня, 17:30
Исследование показало рост аудитории Sputnik и RT во Франции
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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SputnikАрмения
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