Sputnik Армения отмечает четырехлетие

ЕРЕВАН, 1 июл - РИА Новости. Четырехлетие работы отмечает 1 июля Sputnik Армения, один из лидеров информационного пространства республики.
Активный пресс-центр Sputnik Армения с онлайн подключениями из других стран является единственным в стране, радио обеспечивает 70-процентный охват потенциальных слушателей.
“Отличительной чертой нашего проекта считаю приобщение нашей, постоянно растущей, аудитории, как к национальным ценностям, так и к ценностям большого многонационального семейства Sputnik”, - отмечает руководитель Sputnik Aрмения Дмитрий Писаренко.
За год среднемесячная посещаемость Спутник Армения выросла более чем на четверть.
Руководитель Sputnik Aрмения Дмитрий Писаренко был удостоен государственной награды Армении.
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