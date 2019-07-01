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РИА Новости
Культура

Общение в мессенджерах полезно для психического здоровья

Вчера, 21:07
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастник Ялтинского международного экономического форума ведет переписку в чате социальной сети
Участник Ялтинского международного экономического форума ведет переписку в чате социальной сети
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новое исследование, которое провели ученые из британского Университета Эдж-Хилла, показало, что общение с друзьями и семьей в мессенджерах полезно для психического здоровья, сообщает The Independent.
Люди, которые проводили больше времени в мессенджерах, говорили о том, что стали менее одинокими и более уверенными в себе, ощутили близость со своими друзьями и семьей, им морально стало хорошо и спокойно.
"Существует много споров о том, вредно ли сидеть в социальных сетях? Мы обнаружили, что это может быть не так плохо, как мы предполагали", - сказала доктор Линда Кай, старший преподаватель психологии в Университете Эдж-Хилл.
Психолог отметила, что исследование, в котором приняли участие 200 пользователей социальных сетей, показало, что групповые чаты и отдельные беседы могут принести пользу людям – способствуют психологическому благополучию.
Предыдущие исследования показывали, что социальные сети, наоборот, могут навредить психическому здоровью. Особенно такие, как Facebook, Instagram и Snapchat.
Например, пользователи Facebook часто начинают завидовать образу жизни других людей.
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