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РИА Новости

"Хаббл" получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю

Вчера, 17:56
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© NASA, ESA, N. Smith (University of Arizona, Tucson), and J. Morse (BoldlyGo Institute, New York)Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный "киллер" жизни на Земле
Эта Киля, крупнейшая звезда Млечного Пути и потенциальный киллер жизни на Земле
© NASA, ESA, N. Smith (University of Arizona, Tucson), and J. Morse (BoldlyGo Institute, New York)
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле. Снимки опубликованы на сайте космического телескопа.

"Мы десятилетиями использовали "Хаббл" для того, чтобы наблюдать за этой Киля (η Carinae. — Прим. ред.) в оптическом и инфракрасных диапазонах, думая, что мы полностью видим все выбросы. Данные же снимки выглядят радикально иначе — на них можно увидеть скопления газа, о существовании которых мы и не подозревали", — рассказывает Натан Смит (Nathan Smith) из Университета Аризоны в Тусоне (США).

Звезда эта Киля известна своей необычной историей. Впервые светило было отмечено на карте неба английским астрономом Эдмундом Галлеем в 1677 году. На протяжении XVIII века и начала XIX века яркость звезды периодически увеличивалась и уменьшалась.
К примеру, в 1827 году ее яркость начала быстро расти, достигнув максимума в апреле 1843-го. В тот момент она затмила все остальные светила на небосводе, кроме Сириуса, расположенного примерно в тысячу раз ближе к Земле, чем эта Киля, удаленная от нас на 7800 световых лет.
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Наблюдения за этой звездой в XX веке и в текущем столетии показали, что она представляет собой крайне экзотическую двойную систему, состоящую из крупнейшей звезды Галактики массой в 170-250 Солнц и ее "небольшого" спутника, чья масса "всего" в 30-80 раз больше, чем у нашего светила.
Давление света внутри недр более крупного светила настолько велико, что вспышки активности внутри эты Киля буквально срывают внешние покровы звезды, выбрасывая их в открытый космос. По текущим оценкам ученых, более крупная "половина" системы уже потеряла около 30 масс Солнца в ходе подобных вспышек, следы которых образовали красивую туманность Гомункула, окружающую эту Киля.
Взрыв такой звезды, механизм и последствия которого пока не ясны из-за уникальности эты Киля, сделает ее более заметной на ночном небе, чем Венера, и, если "ось" сверхновой будет направлена на Землю, приведет к бомбардировке атмосферы и околоземного пространства большим количеством заряженных частиц и гамма-лучей. Они уничтожат все спутники на орбите и, вероятно, лишат Землю ее озонового слоя, что может вызвать катастрофические последствия для жизни на нашей планете.
Смит и его коллеги выяснили, что эта Киля оказалась гораздо более беспокойной звездой, чем считали ученые, впервые получив ее фотографии при помощи ультрафиолетовых камер орбитального телескопа "Хаббл".
Год назад команда Смита почти случайно обнаружила, что выбросы этого умирающего светила двигались с невероятно высокой скоростью, около 15-20 тысяч километров в секунду, что сделало их самыми быстрыми объектами в Галактике. Сделав это открытие, ученые задумались о том, как далеко протянулся газовый "саван" эты Киля, и начали всесторонне его изучать.
Для этого ученые использовали не только оптическую и инфракрасную камеру "Хаббла", но и его ультрафиолетовые инструменты, что позволило им оценить то, как распределены некоторые "невидимые" элементы по выбросам умирающего гиганта.
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К их большому удивлению, большие количества этих веществ встречались не только внутри "видимой" туманности Гомункула, но и в "пустоте" за ее пределами. Большая часть этого раскаленного газа, как предполагают ученые, попала в космос еще в середине XIX века, во время первой вспышки эты Киля.
Когда этот газ достигнет предыдущих выбросов звезды и столкнется с ними, она станет еще ярче, а астрономы получат возможность понять, что породило этот взрыв и когда крупнейшее светило Млечного Пути закончит свое существование.
В частности, Смит и его коллеги надеются проверить, не была ли вспышка порождена тем, что эта Киля изначально имела два спутника, один из которых мог слиться с ней и вызвать мощнейший взрыв.
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