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РИА Новости

Пресс-конференция Министра культуры РФ Владимира Мединского

Вчера, 17:50
11
15 июля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная реализации Национального проекта "Культура".
Участники:
- Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир МЕДИНСКИЙ;
- известный деятель культуры, Председатель Творческого совета Российского военно-исторического общества, режиссер Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ.

В ходе мероприятия речь пойдет о программе по созданию памятных мест, связанных с военной историей России. Участники пресс-конференции расскажут о создании ряда новых памятников и мемориальных объектов. В том числе, памятников Дмитрию Шостаковичу в Самаре, Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге, Константину Рокоссовскому в Улан-Удэ, а также ряда мемориалов к 75-летию Великой Победы. Особое внимание будет уделено поддержке региональных инициатив.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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