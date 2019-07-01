В Гонконге во вторник закроют правительственный комплекс из-за протестов

ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Работа центрального правительственного комплекса Гонконга будет приостановлена во вторник из-за протестов, которые в понедельник переросли в погром здания законодательного собрания, говорится в заявлении правительства.

"По соображениям безопасности центральный правительственный комплекс будет временно закрыт во вторник, 2 июля", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "сотрудники, работающие в правительственном комплексе, не должны приходить на рабочее место, все назначенные визиты будут отменены или перенесены на другой день".

Протесты продолжаются в городе уже почти месяц из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.