Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T17:44Z
https://ria.ru/20190701/1556094587.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Гонконге во вторник закроют правительственный комплекс из-за протестов

Вчера, 17:44
244
ПЕКИН, 1 июл – РИА Новости. Работа центрального правительственного комплекса Гонконга будет приостановлена во вторник из-за протестов, которые в понедельник переросли в погром здания законодательного собрания, говорится в заявлении правительства.
"По соображениям безопасности центральный правительственный комплекс будет временно закрыт во вторник, 2 июля", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "сотрудники, работающие в правительственном комплексе, не должны приходить на рабочее место, все назначенные визиты будут отменены или перенесены на другой день".
Протесты продолжаются в городе уже почти месяц из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
В понедельник – в день 22-й годовщины передачи Гонконга Китаю – протесты приобрели особо агрессивный характер. Демонстранты с самого утра ведут себя крайне агрессивно, в первой половине дня они бросали в сотрудников полиции каустическую соду, а после обеда начали предпринимать попытки ворваться в здание заксобрания. Им это удалось около 21.00 по местному времени, после чего в здании был устроен погром, протестующие изрисовали стены и герб Гонконга, сорвали со стен портреты председателей заксобрания.
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
Вчера, 15:03
В Гонконге объявили красный уровень тревоги из-за протестов
011010
Обсудить 0
ГонконгВ мире
Рекомендуем
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге. 9 июня 2019
В Гонконге объявили красный уровень тревоги из-за протестов
РИА
Новости
В Гонконге протестующие ворвались в здание Заксобрания, пишут СМИ
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Около 30 протестующих остаются в здании парламента Гонконга
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Лента
новостей
Заседание глав делегаций государств – участников на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп поздравил премьера Японии с идеально проведенным саммитом G20
Более 20 человек погибли в результате нападения на деревню в Мали
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД приветствует встречу Ким Чен Ына и Трампа в Пханмунджоме
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Рябков: превышение Ираном лимита запасов урана не стало неожиданностью
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне. 30 июня 2019
Три вертолета ЦВО вылетели в зону паводка в Иркутской области
В Мексике не менее двух человек погибли при взрыве на трубопроводе
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
В МИД рассказали о вариантах модели контроля над вооружениями
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 16 июля
Власти Гонконга призвали демонстрантов прекратить акты насилия
Певица Алла Пугачева
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
00:59Источник: "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на $500 миллионов
00:56Киеву нужно начать диалог с Москвой, считает первый президент Украины
Лента новостейМолния