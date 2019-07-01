В Ливане заявили об угрозе экологии со стороны сирийских беженцев

БЕКАА (Ливан), 1 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сирийские беженцы, проживающие у берегов крупнейшей в Ливане реки Литани, представляют большую угрозу экологии, загрязняя воду сливом нечистот и отходов от незаконно организованного овцеводства, заявил РИА Новости генеральный директор национального управления реки Литани Сами Алявия.

Река Литани протяженностью более 140 километров протекает из долины Бекаа до южного Ливана в районе города Тир. Литани является стратегическим источником пресной воды в стране. После начала кризиса в Сирии часть стихийных палаточных лагерей для беженцев были разбиты вдоль реки без официального разрешения местных властей. Ранее в южном Ливане несколько лагерей на реке были снесены после того, как сотрудникам нацуправления Литани и активистами были представлены доказательства того, что граждане Сирии, прикрываясь статусом беженца, используют данные лагеря для незаконного предпринимательства, разводя в палатках животных для последующей продажи. В других случаях были представлены косвенные доказательства организации проституции с привлечением девушек из числа самих беженцев.

"На сегодняшний день, как вы видели, в реку стекают нечистоты из лагерей беженцев, вдобавок к этому туда же беженцы сбрасывают всю грязь от нелегального овцеводства внутри лагерей. Мы очень хотим, чтобы на это обратили внимание в министерстве внутренних дел и в министерстве по делам общественности. Так как регулярно проводимые переговоры различных делегатов не приводят к результату", - рассказал Алявия.

Гендиректор подчеркнул, что сирийские беженцы имеют права жить в лагерях, но не на берегу реки Литани. По его словам, беженцам должны быть предоставлены условия для жизни, но они, в свою очередь, обязаны проявлять уважение к ливанскому законодательству и не нарушать условия временного пребывания, предпринимательства, условия сельскохозяйственной деятельности и тем более условия эксплуатации прибрежной речной зоны.

"Мы как сотрудники организации по защите Литани можем подтвердить, что в большинстве лагерей развито незаконное предпринимательство связанное с овцеводством. Пусть занимаются этим, но не в отведенных для проживания беженцев местах", - добавил он.