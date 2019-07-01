Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"В январе 2017 года сотрудники ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области в нарушение требований законодательства вывели из камеры, поместили в отдельный бокс и обыскали осужденную, применив в отношении нее наручники, а также физическую силу, нанеся удары по ногам", - говорится в сообщении.

После этого, по данным СК, женщину поместили в штрафной изолятор учреждения в связи с якобы допущенным ею нарушением правил внутреннего распорядка учреждения.

"Желая скрыть противоправные действия и избежать уголовной ответственности, одна из сотрудников следственного изолятора сфальсифицировала документы, послужившие основанием для дальнейшего содержания потерпевшей в условиях штрафного изолятора до заживления телесных повреждений", - сообщает следствие.

В отношении должностных лиц СИЗО было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, в том числе - с применением насилия.