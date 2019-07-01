Рябков увидел предпосылки для активизации диалога с США по договору СНВ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. После встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке возникли предпосылки по активизации обсуждения проблем в области стратегических вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что в сфере контроля за стратегическими ядерными вооружениями в последнее время накопилось такое количество проблем, что "приоритетным образом к этим проблемам надо обращаться и заниматься именно на двусторонней российско-американской основе".