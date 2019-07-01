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РИА Новости

Более 20 человек погибли в результате нападения на деревню в Мали

Вчера, 17:34
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. По меньшей мере 23 человека погибли, 300 пропали без вести в результате атаки вооруженных людей на деревню пастухов народа фулани в центральной части Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на мэра города Уонкоро (Ouenkoro) Харуна Санкаре (Harouna Sankare).
По информации агентства, атака произошла в воскресенье. Впоследствии нападавшие совершили атаки на еще одну деревню пастухов фулани. Но когда они пришли в деревню, ее жители успели уйти оттуда.
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"Так как они не нашли никого (в деревне Биди), они сожгли деревню и напали на скот", - заявил Санкаре.
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