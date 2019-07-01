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РИА Новости

Члены банды Хаттаба и Басаева получили от 13 до 19 лет заключения

Вчера, 17:19
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Четыре члена банды Хаттаба и Шамиля Басаева получили от 13 до 19 лет лишения свободы за убийство российских военных, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным суда и следствия, в середине июля 1999 года Марат Даутов, Дамир Мухатдинов, Руслан Аджибрагимов и Батырбек Бакиев добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Уточняется, что с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды, не менее тысячи вооруженных боевиков приняли участие в вооруженном мятеже, в ходе которого напали на российских военнослужащих. В результате массированного прицельного обстрела, совершенного бандой, убито 33 человека, еще 34 ранены.
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"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Марата Даутова, Дамира Мухатдинова, Руслана Аджибрагимова и Батырбека Бакиева... Приговором суда Бакиеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Даутову – 16 лет лишения свободы, Мухатдинову – 14 лет лишения свободы, Аджибрагимову – 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас по уголовному делу привлекаются еще трое участников нападения, причастность которых проверяется, устанавливаются их роль и действия в составе банды.
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Шамиль БасаевСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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