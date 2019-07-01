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РИА Новости

Жительница Башкирии во время застолья в честь диплома дочери зарезала мужа

Вчера, 17:08
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Следственные органы Башкирии подозревают жительницу Стерлитамака в убийстве мужа, которая, по версии следствия, ранила его ножом во время застолья в честь получения дочерью диплома о высшем образовании, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Трагедия разыгралась ночью 29 июня в городе Стерлитамаке. В полицию поступило сообщение о доставлении в больницу 56-летнего мужчины с колото-резаной раной, который спустя полтора часа скончался. По данному факту следователи завели дело об убийстве.
"Выяснилось, что после застолья в честь получения диплома своей дочерью, между родителями завязалась ссора из-за того, что жена не дала денег мужу на покупку алкоголя. Ссора переросла в драку, в ходе которой женщина нанесла мужу удар кухонным ножом в грудь", - сообщает башкирский следком.
По данным следствия, раненый мужчина попытался скрыться от жены и убежал к соседям, которые вызвали скорую помощь.
"Тем не менее, несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался в больнице. Обвиняемая созналась в содеянном, она задержана, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
Полиция. Архивное фото.
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