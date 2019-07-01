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РИА Новости

МИД приветствует встречу Ким Чен Ына и Трампа в Пханмунджоме

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва приветствует проведение встречи лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Пханмунджоме, нормализация отношений Пхеньяна и Вашингтона является неотъемлемой частью решения проблем Корейского полуострова, заявили в МИД РФ.
"Приветствуем проведение встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 30 июня в Пханмунчжоме, по результатам которой была достигнута договоренность активизировать двусторонние контакты на рабочем уровне. Исходим из того, что нормализация отношений между США и КНДР, а также КНДР и Республикой Корея, как это в том числе предусмотрено российско-китайской "дорожной картой", является неотъемлемой составляющей решения ядерной и других проблем Корейского полуострова", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
В ведомстве добавили, что достижение цели урегулирования на полуострове "требует сопряжения усилий всех вовлеченных государств и закрепления многостороннего характера политико-переговорного процесса".
"Со своей стороны продолжаем плотно взаимодействовать с ключевыми партнерами в интересах комплексного урегулирования ситуации в субрегионе", - говорится в документе.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в минувшее воскресенье, они пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:29
Речи о встрече лидеров России, США, КНДР и Китая не идет, заявил Песков
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Дональд ТрампКим Чен ЫнМИД РФКНДРРоссияСШАВ мире
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