МИД приветствует встречу Ким Чен Ына и Трампа в Пханмунджоме

"Приветствуем проведение встречи председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 30 июня в Пханмунчжоме, по результатам которой была достигнута договоренность активизировать двусторонние контакты на рабочем уровне. Исходим из того, что нормализация отношений между США и КНДР, а также КНДР и Республикой Корея, как это в том числе предусмотрено российско-китайской "дорожной картой", является неотъемлемой составляющей решения ядерной и других проблем Корейского полуострова", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.