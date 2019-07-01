Вопрос по отправке детей из Приангарья в лагеря решат в ближайшие дни

ГОРКИ, 1 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в ближайшие дни будет решен вопрос по отправке в различные оздоровительные учреждения страны детей из пострадавших из-за наводнения в Иркутской области районов.
"Отдельно поговорили по детям. Мы договорились, что есть такая возможность сегодня разместить ребят в различных оздоровительных учреждениях не только региона, но и подключить наши федеральные объекты, такие как "Океан" и ряд других. Там сейчас в первые дни сложно, но завтра-послезавтра такая возможность все больше и больше будет решаться", - сказал Мутко на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей.
По данным МВД РФ, погибли 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно, сообщил Мутко на совещании.