Вопрос по отправке детей из Приангарья в лагеря решат в ближайшие дни

"Отдельно поговорили по детям. Мы договорились, что есть такая возможность сегодня разместить ребят в различных оздоровительных учреждениях не только региона, но и подключить наши федеральные объекты, такие как "Океан" и ряд других. Там сейчас в первые дни сложно, но завтра-послезавтра такая возможность все больше и больше будет решаться", - сказал Мутко на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.