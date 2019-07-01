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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ организовала центр гумпомощи для пострадавших от паводка в Приангарье

Вчера, 16:59
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Русская православная церковь организовала доставку пострадавшим от наводнения в Иркутской области воды, хлеба и другой гуманитарной помощи, сообщает в понедельник синодальный отдел по благотворительности.
В городе Тулун, который больше других пострадал от стихии, РПЦ организовала центр гуманитарной помощи. Вода, продукты, детские вещи будут доставляться из Братска и Саянска в штаб помощи пострадавшим от наводнения, откуда гумпомощь будет уже распределяться в пункты временного размещения.
"Мы сейчас заняты распределением гуманитарной помощи для Тулуна, где самое тяжелое положение. Вода потихоньку начинает спадать, но дамба на реке Ия мешает воде уходить. Пятиэтажные дома в центре города затоплены до потолка второго этажа. В Саянске мы собрали крупы, детское питание, средства гигиены, детские вещи", - рассказал руководитель социального отдела Саянской епархии иерей Владимир Данилко.
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Настоятель Никольского храма в городе Тулун иерей Андрей Цымбал принял участие в деятельности штаба по чрезвычайным ситуациям. Он посетил пострадавших в эвакуированном детском доме и во всех пунктах временного размещения. На приходе открыт центр сбора и распределения гуманитарной помощи.
"Я ездил по деревням Тулунского района, до которых можно было добраться. То, что я видел, меня просто ошеломило. В селе Уйгат все деревня под водой. До деревни Владимировка добраться невозможно. Деревня Казакова полностью под водой, дачные участки вдоль реки - все под водой, дома буквально плавают. Военные и спасатели работают над разбором завалов", - рассказал священник, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По его словам, воду, муку, медикаменты и другую гуманитарную помощь доставят в штаб помощи пострадавшим из Братской и Саянской епархии к вечеру 2 июля. Сейчас в Никольском храме открыт центр сбора и распределении гуманитарной помощи. В нем все нуждающиеся могут получить питьевую воду, продукты питания, средства гигиены и одежду.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По данным МВД РФ, погибли 12 человек, местонахождение еще девяти неизвестно.
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Религия и мировоззрениерелигияПаводок в Иркутской областиРусская православная церковьИркутская областьОбщество
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