Около трех тысяч человек посетили фестивали на Стрелке в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июл — РИА Новости. Около 3 тысяч человек посетили два культурных фестиваля в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В последние выходные июня на Стрелке - месте слияния Оки и Волги - прошли два масштабных события в сфере культуры: первый международный фестиваль искусств "Стрелка" и церемония вручения федеральной премии "Инновация-2019".

"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность вручения премии "Инновация" - масштабного культурного события, которое впервые проводилось не в Москве, а в Нижнем Новгороде в символичном для города месте – на территории бывшего порта среди ажурных конструкций пакгаузов - бывших павильонов XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Территорию исторического комплекса пакгаузов на Стрелке для проведения фестивалей специально трансформировали в концертный зал", - говорится в сообщении.

Гостями и участниками мероприятий на Стрелке стали около 3 тысяч человек.

"Я хочу поблагодарить градозащитников, активистов, краеведов, влюбленных в свой край, которые открыли эти конструкции для общества, настояли, чтобы это наследие было сохранено для потомков", - заявил Никитин.

Второго и третьего июля среди ажурных конструкций пакгаузов состоятся дополнительные концерты первого международного фестиваля искусств. В программе концерта 2 июля прозвучат "Концерт для скрипки с оркестром" и "Вариации на тему рококо" Петра Чайковского. 3 июля артисты исполнят арии из опер Моцарта, Оффенбаха, Чилеа, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, Пуччини и Верди. Билеты на фестиваль искусств получили 450 золотых медалистов Нижегородской области в подарок за успешное окончание школы.

Отмечается, что в ходе церемонии вручения премии "Инновация" Никитин объявил о специальном призе от Нижегородской области Светлане Шуваевой из Москвы, ставшей финалистом премии в номинации "Художник года" (проект "Последние квартиры с видом на озеро"). Ей предоставят студию в Нижнем Новгороде для творческих экспериментов, знакомства с городом, обмена опытом с местным профессиональным сообществом и работы над новым художественным проектом.